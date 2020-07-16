Arda Turan'ın ardından iki isim daha yuvaya dönüyor!

Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi... Pandemi sonrası oynadığı altı maçını da kazanamayan Galatasaray önce şampiyonluk sonra da Şampiyonlar Ligi hedeflerine veda etti.

Önümüzdeki sezon için ciddi gelirlerden olan sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayıracak. Galatasaray, gelecek yılın takımını kurarken, Futbol Federasyonu'nun kademeli olarak azaltacağı yabancı kuralı sebebiyle şimdiden hesap yapmaya başladı.

Cim-Bom çözümü ise özüne dönmekte buldu. Hem maddi yüklerinin fazla olmaması, hem de takım aidiyeti sebebiyle boşta olan üç eski Aslan tekrar gündemde; Arda Turan , Semih Kaya ve Emre Çolak...

ALTYAPIDAN YETİŞTİLER

Türkiye Gazetesi'nin haber ine göre, kulüpleriyle sözleşmeleri sona eren üç oyuncu da menajerleri vasıtasıyla sarı-kırmızılılara haber göndererek yetiştikleri takıma dönmek istediklerini bildirdi.

Arda Turan, maç başı ücrete imza atmaya hazır olduğunu söyleyince daha önce transferine karşı çıkan Başkan Cengiz de yumuşadı.