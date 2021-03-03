Arda Turan patladı! 'Bırakın bu işleri! Kardeşim...'

Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Bize gelince üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Başka bir yargı sistemi var. Rize 'de ilk hafta rakibimize dirsek gelince penaltı Donk'a Kadıköy'de dirsek atınca penaltı değil.

Kardeşim ben hangi dirseğin penaltı olacağını nerden bileceğim? Ben küçüklüğümden beri top oynuyorum elimi nereye koyacağım. Biz korner atarken faul, biz bunların hepsini görüyoruz. Doğru ve adaletli yönetin. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz