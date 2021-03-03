Arda Turan patlaması! 'Yemiyoruz artık bunları'

Ankaragücü mağlubiyetinden sonra açıklamalarda bulunan Arda Turan hakemler için 'Yemiyoruz artık bunları' dedi.

03 Mart 2021 Çarşamba - 21:54
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İşte Arda Turan'ın açıklamaları;
 
Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Bize gelince üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Başka bir yargı sistemi var. Rize'de ilk hafta rakibimize dirsek gelince penaltı Donk'a Kadıköy'de dirsek atınca penaltı değil.
 
Onyekuru'ya yapılan Alanya'da penaltı değil. Diagne topa vuruyor 'Ardacım tehlikeli değil.' diyor. Galatasaray, her zaman hakkını savunur. Biz yetmezsek çıkar Fatih Terim hakkımızı savunur.
 
Kardeşim ben hangi dirseğin penaltı olacağını nerden bileceğim? Ben küçüklüğümden beri top oynuyorum elimi nereye koyacağım. Biz korner atarken faul, biz bunların hepsini görüyoruz. Doğru ve adaletli yönetin. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz

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Etiketler: arda turan galatasaray
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