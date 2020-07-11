Arda Turan ve Caner Erkin 10 yıl sonra...

Galatasaray'da son dakika transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yeni yabancı kuralı ile kadrosunu da önemli oranda değiştirecek.

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 17:57
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TFF'nin yeni sezon için getirdiği sahada 8 yabancı kısıtlaması sonrasında Galatasaray'ın yol haritası da şekillendi. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'yı satıp 10 numaralı formayı Emre Akbaba'ya vermeyi planlarken, yeni transfer Emre Kılınç da Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla üstü çizilen Feghouli yerine en önemli hücum silahı olacak. Bu iki oyuncunun forması şimdiden garanti gözüküyor.
 
Caner ve Arda 10 yıl sonra...
 
İlk 11'deki 3'üncü Türk ise Muslera dönene kadar görev yapacak yeni kaleci olacak. Bu mevki için ise Başakşehir'den Volkan Babacan en ciddi aday. Yuvaya dönmesi beklenen Arda Turan ve sol beke düşünülen Caner Erkin yabancı sınırlaması sayesinde Emre Akbaba ile Emre Kılınç'tan sonra ilk 11'e yazılacak yerli futbolculardan olmaya çalışacaklar. Caner ile Arda 2009-2010 sezonunda G.Saray'da birlikte forma giymişti. (Sabah)
 
 

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