Arda Turan ve Marcao'dan soyunma odasında küfürlü tezahürat

Dün akşam Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren Galatasaray'da Arda Turan ve Marcao'nun soyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu iddia edildi.

07 Şubat 2021 Pazar - 11:12
İLGİLİ HABERLER
Bu kağıt çok konuşulmuştu! İşte orada yazanlar Bu kağıt çok konuşulmuştu! İşte orada yazanlar Caner Erkin'den isyan! 'Bir tek Türkiye'de yapıyorsun' Avrupa basını Mesut için Kadıköy'deydi Avrupa basını Mesut için Kadıköy'deydi

Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.
 
Fanatik'in haberine göre, Oyuna sonradan giren Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde kaptan Arda Turan ile Marcao'nun soyunması odasında yer alan masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı
 
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarı tepki mesajları paylaştı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: arda turan marcao galatasaray fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Derbiden sonra Fenerbahçe'de ayrılık! Samatta'nın hesabı kesildi Derbiden sonra Fenerbahçe'de ayrılık! Samatta'nın hesabı kesildi
Fenerbahçe - Galatasaray maçından sonra deprem yaratacak ifadeler! '3'ünü toplayın bir Mostafa etmez'Fenerbahçe - Galatasaray maçından sonra deprem yaratacak ifadeler! '3'ünü toplayın bir Mostafa etmez' Galatasaray Mostafa Mohamed diye yıkılıyor! 'Yeni Mario Jardel'Galatasaray Mostafa Mohamed diye yıkılıyor! 'Yeni Mario Jardel' Galatasaray mağlubiyetinden sonra isyan! 'Bu adam Fenerbahçe'nin topçusu olamaz'Galatasaray mağlubiyetinden sonra isyan! 'Bu adam Fenerbahçe'nin topçusu olamaz'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.