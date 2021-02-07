Arda Turan ve Marcao'dan soyunma odasında küfürlü tezahürat

07 Şubat 2021 Pazar - 11:12
Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre, Oyuna sonradan giren Etebo'nun Instagram
hesabından paylaştığı görüntülerde kaptan Arda Turan
ile Marcao'nun soyunması odasında yer alan masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarı tepki mesajları paylaştı.