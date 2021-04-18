Arsenal 90+2'de Fulham'ı kahretti

İngiltere Premier Lig 'de iddiası kalmayan Arsenal ile kümede kalma hesapları yapan Fulham karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Fulham'ın golünü 59. dakikada penaltıdan Josh Maja kaydetti. Arsenal'in golü 90+8. dakikada Eddie Nketiah'tan geldi.

Geçen hafta Wolverhampton'ı ağırladığı maçta 90+2'de yediği golle mağlup olan Fulham, bu hafta da Arsenal karşısında galibiyeti koruyamadı.

Arsenal'de maça 11'de başlayan Beşiktaş 'ın eski futbolcusu Muhammed Elneny 68 dakika sahada kaldı.

Fulham'da Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Ligde 4 hafta sonra puan alan Fulham puanını 27 yaptı. Arsenal 46 puana ulaştı.