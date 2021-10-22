Arsenal-Aston Villa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Premier Lig'in orta sıralarında gezinen iki takımın maçında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Aston Villa'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İngiltere Premier Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

22 Ekim 2021 Cuma - 13:41
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Sezona 3 yenilgiyle başlayan Arsenal, arkasından 3 galibiyet alarak çıkışa geçmişti ancak son 2 maçtan da beraberlikle ayrılıp orta sıralarda kaldılar. Orta sahadan Granit Xhaka sakat, Bukayo Saka'nın durumu maç saati netleşecek. TD Mikel Arteta; "Bazen iyi oyunla değil 'pis' bir oyunla da kazanabilmeliyiz. Brighton ve Crystal Palace maçlarında doğru işleri doğru zamanda yapıp iyi oynamasak da kazanabilirdik, olmadı..." dedi. Savunmanın sağında Takehiro Tomiyasu, solunda Kieran Tierney izleyeceğiz. Tomiyasu'nun gelişiyle birlikte takım da ligde performansını yukarı çekmişti. Tierney zaten ilk 8 maçın tamamına ilk 11'de başladı. Hücum merkezinde Martin Ödegaard olacak, en ileride Pierre-Emerick Aubameyang forma giyecek.
 
Tottenham'a kendi kalesine attığı golle, Wolverhampton'a da 2-0 öne geçmesine rağmen 90+5'te 3-2 kaybeden Aston Villa'da moraller biraz bozuk. TD Dean Smith; "İnanılmaz yıkılmış halde değiliz, birkaç duran topta hata yaptık ve futbolda böyle gelişigüzel durumlar her takımın başına gelebiliyor. O maçları kazanacak kadar oynamıştık, Arsenal karşısında da aynı şekilde oynayacağız..." dedi. Trezeguet sakat, sezonu hiç açamadı. Keinan Davis de hala istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil. John McGinn orta alandaki "enerji küpü" rolünü üstlenmeye devam edecek. Önünde serbest rolde Emi Buendia'yi izleyeceğiz. Hücum ikilisini "Danny Ings & Ollie Watkins" oluşturacak, kanatlardan desteği Matty Cash ile Matt Targett verecek.

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Etiketler: iddia
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