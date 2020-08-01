Arsenal - Chelsea karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

TD Mikel Arteta'nın 3'lü savunma düzenin solunda Kieran Tierney mi oynayacak yoksa Sead Kolasinac mı? Eğer Tierney tercih edilirse sol kanat Bukayo Saka'ya emanet edilecektir...Orta sahanın ortasında Granit Xhaka ve Dani Ceballos, hücumda ise Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette ve Pierre-Emerick Aubameyang görmemiz bizleri şaşırtmaz.Cedric Soares kupada oynayamıyor, Bernd Leno ve Shkodran Mustafi'nin sakatlıkları sürüyor. Gözden düşen Mesut Özil ve Matteo Guendouzi'nin bir kez daha maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Premier Lig'in son maç gününde Şampiyonlar Ligi vizesi alan Chelsea'da N'Golo Kante'nin iyileştiği ve maç kadrosunda olacağı açıklandı.Willian'ın bu maçtan sonra takımdan ayrılacağı ve olası rotasının da Arsenal olmasından dolayı TD Frank Lampard'ın ilk 11'de Mason Mount'a yer vereceği konuşuluyor. Mount, Christian Pulisic ve Olivier Giroud ile hücum hattını oluşturacak.Wolves maçında kesik yiyen Kepa Arrizabalaga'nın, bu kritik final maçında da yedek kulübesinde beklemesi ve ilk 11'de sahaya tecrübeli eldiven Willy Caballero'nun çıkması bekleniyor.Takımdaki tek eksik, temmuz ayı içerisinde ameliyat olan genç İskoç Billy Gilmour.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 3 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti.

- Arsenal son 4 maçının 3'ünü kazandı. (1 mağlubiyet)

- Chelsea son 8 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Federasyon Kupası final mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Chelsea Kazanır" oldu!%29'luk kesim ligde Şampiyonlar Ligi bileti alan Maviler'in kupa finalinde de kazanmasını bekliyor...%12'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Arsenal 6 büyük takım içinde savunması en kötü olanı. David Luiz ve Mustafi'nin bu sezon yaptıklarına kaleci Leno iyi dayandı. Ancak Arteta geldikten sonra işin rengi bir nebze de olsun olumlu anlamda değişti. Lacazette-Aubameyang-Saka-Pepe gibi ileri uç hattı heyecan vericiydi her zaman. Savunmaya takviyelerle yeni sezonda daha iyi noktalarda görebiliriz.Kupada yarı finalde Man City'yi elemeleri önemli başarı. Chelsea ise bu sezonun en renkli takımı oldu. Onlar da savunmalarından değil ama kalecilerinden çektiler. Kepa transfer edilirken edilen hayal, bu sezon iyice kabusa dönüştü. Kurtarış oranı %54 ile sezonu tamamladı. Yani kaleye gelen 2 şuttan birini yedi. Zaten ilk 11'deki yerini de kaptırdı bir süre sonra. Ancak yine de Chelsea, Lampard liderliğinde sezonu 4. tamamlayarak büyük iş başardı.Genç oyuncuların katkısı büyüktü. İki takımda da genç ve vizyoner menajerler olması çok heyecan veriyor. Arsenal'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum.