Bir transfer bombası daha! Yeni adresi Premier Lig

Premier Lig devi Arsenal, Lille forması giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik'in peşine düştü.

08 Nisan 2021 Perşembe - 11:43 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 12:18
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Fransa'nın Lille takımında futbol hayatını sürdüren ve gösterdiği istikrarlı performans ile göz dolduran milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
 
İngiliz basını Premier Lig devi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın milli futbolcumuzu yaz transfer dönemi için listesine eklediğini yazdı. Maddi açıdan şartların uygun olması durumunda Zeki Çelik'in önümüzdeki sezon Londra ekibinin kadrosunda olabileceğinden bahsedildi.
 
22 maçta forma giydi
 
İstanbulspor'dan 2018 yılında Lille transfer olan 24 yaşındaki sağ bek, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 22 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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Etiketler: zeki çelik arsenal
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