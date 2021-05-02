Arsenal'i satın alıyor! Rekor ücret

Daily Mail'de yer alan habere göre, Stan Kroenke'nin oğlu kulübün satılacağı iddialarını reddetse de Kroenke, Arsenal'ı satmaya sıcak bakıyor.

Spotify'ın kurucusu Arsenal'a geliyor

Arsenal taraftarları kulübün yeni sahiplerini dört gözle beklerken Spotify'ın kurucusu Daniel Ek ilk aday olarak gösteriliyor. Ek yakın dönemde yaptığı açıklamada Arsenal'ın satılması durumunda kulübü alabileceğini söylemiş ve taraftarlar da Daniel Ek'e destek çıkmıştı. Stan Kroenke geçmişte Arsenal için 1.7 milyar sterlin'lik (2.35 milyar dolar) değer biçmişti.