Arsene Wenger'den Afobe'ye telefon

Arsene Wenger'in, Trabzonspor'un tecrübeli forveti Afobe'yi telefonla aradığı ortaya çıktı.

19 Şubat 2021 Cuma - 14:42
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Trabzonspor’un Stoke City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Benik Afobe’ye, kariyerinin zor bir döneminde Arsene Wenger’in verdiği destek ortaya çıktı. Ada’da geçtiğimiz sezon yaşananlar ve bunlara ilişkin futbolcunun anlatımı İngiliz basınında yer buldu.
 
Bristol’de 6 aylık sakatlık
 
Afobe geçen sezon Stoke City’den Bristol City’ye kiralık olarak gitti. Sezona goller atarak başlasa da hemen sonrasında, sahalardan 6 ay uzak kalmasını gerektirecek çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Bir sürü şanssızlığın üst üste geldiği o dönemi Benik Afobe “Her şey ters gidiyordu” sözleriyle tarif etti.
 
Çevresindeki iyi insanlar yardımcı oldu
 
Böyle dönemlerde mental açıdan olabildiğince güçlü kalınması gerektiğini ifade eden futbolcu, içinde bulunduğu zor durumu atlatmasında etrafındaki bazı iyi insanların da önemli rolü olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda yaşadığı bir olayı anlatarak, ünlü teknik adam Arsene Wenger ile olan münasebetini ortaya koydu.
 
‘Telefonu açmadım, arayan Wenger’di’
 
Wenger’in başında olduğu dönemde Arsenal kadrosunda bulunan ancak A takımda oynamayan Benik Afobe, “Bir gün bir numaradan telefonum arandı, yanıt vermedim. Arayan ‘Selam Benik’ diye seslendiği bir sesli mesaj bırakmıştı.
 
‘Nasıl birisi olduğunu gösteriyor’
 
Arayan kişi Arsene Wenger’di… Bunun üzerine geri aradım ve iyi bir sohbet gerçekleştirdik. Aresnal’de resmi maçta bile oynamamıştım. Ama bu onun nasıl bir insan olduğunu gösteriyor” dedi.

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Etiketler: wenger afobe
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