Arteta'dan bir Mesut Özil açıklaması daha

Arsenal teknik direktörü Arteta, Mesut Özil'in transferi hakkında 'Henüz bir sonuç yok' dedi.

11 Ocak 2021 Pazartesi - 14:35
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Fenerbahçe'ye transferi büyük bir merak konusu olan Mesut Özil için Arsenal tarafından bir açıklama daha geldi. Basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Mikel Arteta, son durumu değerlendirdi.
 
Arsenal menajeri, henüz biten bir gelişme olmadığını yineleyerek, "Henüz bir sonuç yok. Arsenal ve Mesut Özil için en iyi çözüm bulmaya çalışıyoruz. Henüz bir gelişme yok" dedi.
 
Özil'in taraftarların Twitter üzerinden sorularını yanıtlayacak olmasına değinen Arteta, "Twitter kullanmıyorum. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Olabilir, taraftarlarla iletişimini devam ettirmek, son bilgileri paylaşmak, yakın gelecek ve uzun vadeli konularla ilgili konuşmak istiyor olabilir. Şaşırtıcı bir durum değil" diye konuştu.
 
Yıldız oyuncunun kadro dışı olmasıyla gelen tepkileri bir kez daha değerlendiren Mikel Arteta, "Dediğim gibi Twitter kullanmıyorum. Yazılan mesajları ve tepkileri bilmiyorum. Ancak biz bir karar aldık. Bir oyuncu için kadroda olmamak zor. Tepkileri anlayabiliyorum. Zaten ben ve ekibimiz bu kararı alırken sonuçlarını biliyordum" ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: arteta mesut özil fenerbahçe
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