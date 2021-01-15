Arteta'nın Mesut Özil açıklaması Fenerbahçelileri şok etti

Dün evinde Crystal Palace ile 0-0 berabere kalan Arsenal'de Arteta, Mesut Özil transferi hakkında 'henüz somut bir gelişme yok' dedi.

15 Ocak 2021 Cuma - 10:32
İLGİLİ HABERLER
Dünyada 8 tane var 7'si trafik kazası! Fenerbahçe Perotti ile yollarını ayırdı Dünkü maçtan sonra ayrılık! Yeni adresi bile belli oldu Dünkü maçtan sonra F.Bahçe'den Sörloth hamlesi Fenerbahçe taraftarlarından Ömer Faruk Beyaz'a yaylım ateşi! 'Hiç yakışmadı...' Fenerbahçe Atilla Szalai için resmi teklifte bulundu

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in Türkiye'ye gitmek üzere olduğu iddialarının ortasında oyuncunun geleceği hakkında görüşlerini aktardı.
 
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Arsenal için tek bir dakika bile oynamadı ve mevcut transfer penceresinde, Fenerbahçe'ye katılıp Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor. 
 
Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte, 'Mesut, Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın' demişti.
 
Arteta ise kendisine bu konunun sorulması üzerine, "Mesut'un ne kadar yakın olduğunu bilmiyorum. Kulüp hala bu konu hakkında görüşmeler yapmaya devam ediyor. Somut bir durum yok" dedi.
 
Premier Lig'deki son maçında Crystal Palace ile 0-0 berabere kalan Arsenal, 24 puanla 11. sırada kendine yer buldu. 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: arteta mesut özil fenerbahçe arsenal
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de deprem! 5 ayrılık... Birinin sözleşmesi feshediliyor Fenerbahçe'de deprem! 5 ayrılık... Birinin sözleşmesi feshediliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Vedat Muriç Fatih Terim'e duacı...Galatasaray transferde bombayı patlattı! Vedat Muriç Fatih Terim'e duacı... Galatasaray masaya oturdu Fenerbahçe bitirdi! Tarihi transfer çalımıGalatasaray masaya oturdu Fenerbahçe bitirdi! Tarihi transfer çalımı Galatasaray İrfan Can Kahveci için kaynak buldu! 10 milyon euro'luk piyangoGalatasaray İrfan Can Kahveci için kaynak buldu! 10 milyon euro'luk piyango
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.