Artık Falcao'nun esamesi okunmuyor

Mostafa Mohamed'in 1 ayda 6 gol atması Falcao'yu gölgede bıraktı.

01 Mart 2021 Pazartesi - 8:14
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Erzurumspor’a iki gol atıp 6 maçta 6 gole ulaşan Mostafa Mohamed, Galatasaray’ın son yıllarda kadrosuna kattığı en golcü santrfor oldu.
 
Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 5 maçta 5 gol atan, 1 kez de kupada fileleri havalandıran Mısırlı golcü, sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao’yu geride bıraktı. Falcao bu sezon 9 lig ve 1 Avrupa olmak üzere 10 maçta forma giydi, 5 gole imza attı. Mustafa ise yıldız isimden daha az sayıda maçta sahaya çıkmış olmasına karşın 6 golle Falcao’yu şimdiden geride bıraktı. Falcao’nun Galatasaray kariyerinde oynadığı toplam 32 maçta ise 16 golü bulunuyor. 
 
En iyisi o
 
Mostafa Mohamed maç başına 1 gol ortalaması yakalarken, Kolombiyalı forvetin maç başına gol ortalaması 0,5’te kaldı. Mısırlı golcü, maç başına gol ortalamasında, dört büyüklerin bünyesindeki diğer forvetlerden de skorer hale geldi. Mısırlı golcü, Galatasaray’daki ilk 6 maçında 5 gol kaydeden Bafetimbi Gomis’in performansını da geride bıraktı. Türk Telekom’da önceki gece attığı iki golle toplam gol sayısını 6’ya çıkararak, sarı-kırmızılı formayla Fransız forvetten daha iyi bir başlangıç yaptı.

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Etiketler: falcao mostafa mohamed
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