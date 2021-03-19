Artık VAR kaosu sona eriyor! Radikal karar...

FIFA, VAR’daki ofsayt tartışmalarını tamamen bitirecek yapay zeka çalışmasında sona gelindi.

19 Mart 2021 Cuma - 9:03
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Spor Toto Süper Lig ve dünya futbolunda herkesin tartıştığı VAR yani Video Asistan Hakem sistemi konusunda FIFA radikal bir hazırlık üzerinde duruyor. Dünya futbolunun patronu, özellikle ofsayt kararlarında yaşanan karmaşa ve tartışmaları tamamen bitirmek istiyor.
 
Bunun için de VAR konusunda yeni bir teknoloji üzerinde duruluyor. Daily Mail’de yer alan özel haberde, FIFA’nın VAR için ‘yapay zeka’ üzerinde projeler hazırladığı ifade edildi. FIFA’nın planladığı bu yapay zeka çalışmasıyla ofsaytlar anında belirlenecek, kararlardaki gecikmeler azalacak ve tüm çizgiler özel bir teknoloji ile çizilecek. Geçtiğimiz ay da Katar’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda bu sistem denenmişti.
 
Bu çalışmalarla ilgili başta Mark Clattenburg olmak üzere Premier Lig yönetimi görüşlerini bildirdi. Bu çalışmanın adalet açısından daha faydalı olacağı kaydedildi.
 
Planlanan bu sistemdeki yapay zeka, oyuncuların hareketlerini izliyor ve tam olarak geçişin yapıldığı anı yakalıyor. Böylece VAR, saniyeler içinde ofsayt veya ofsayt değil kararı vererek yardımcı hakemi uyarıyor. FIFA’nın uygulamaya sokacağı yapay zeka, gol atılabilecek en uzak vücut bölümünü de otomatik olarak buluyor. Bu çalışmayla tartışmaların son bulması hedefleniyor.

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