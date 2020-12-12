Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bir ilk! Milli Takım Avrupa ikincisi oldu

Türkiye Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası takım finallerinde 2'nci olarak gümüş madalya kazandı. Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonasında madalya elde etti.

12 Aralık 2020 Cumartesi - 17:47
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Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik  Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde Ukrayna şampiyon  olurken, Türkiye gümüş, Macaristan ise bronz madalya kazandı. 
 
Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü  gününde sporcular, takım olarak ilk sırada yer almak için yarıştı.
 
Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve  atlama masasında performanslarını sergiledi.
 
Artistik Cimnastik Milli Takımı'nı finalde, tecrübeli sporcu Ümit  Şamiloğlu ile Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal  temsil etti.
 
Performansların ardından Ukrayna, 248 bin 963 puanla şampiyon oldu.  Milli takım, Abdelrahman Elgamal'ın sakatlık nedeniyle bir süre yarış dışı  kalmasına rağmen 244 bin 793 puanla gümüş madalyaya uzandı. Macaristan da 240 bin  393 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
 
 

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Etiketler: Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Milli Takım madalya
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