Asıl bombayı Ç.Rizespor patlatıyor

Çin'de Dalian takımında forma giyen ve yıllık ücreti 7 milyon Euro olan Rondon'la Rizespor'un senelik 1.5 milyon Euro'ya el sıkışması bekleniyor. Bu transfer için yoğun mesai harcayan Yeşil-Mavililer'de teknik direktör Bülent Uygun, Rondon'un transferini özellikle istemişti.