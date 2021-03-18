Aslan'a Ozan Kabak desteği! Anlaşma iki yıllık...

Galatasaray sol bek için yeni bir isme yöneldi. Marcelo Saracchi ile devam etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta oynayan Van Aanholt'u gündemine almıştı. Galatasaray'ın radarına giren ikinci isim de Ada'dan ve tanıdık bir de aracı var: Ozan Kabak…



ANLAŞMA İKİ YILLIK



G.Saray, Liverpool'un 13 milyon Euro'ya renklerine bağladığı ancak forma giymekte zorlanan Yunan futbolcu Kostas Tsimikas ile ilgileniyor. Liverpool'un da oyuncuyu kiralamak istemesi Aslan'ın elini güçlendiriyor. Ozan Kabak'tan da G.Saray ile ilgili bilgiler alan Tsimikas'ın iki yıllığına sarı-kırmızılı formayı giymesi için temaslar sürüyor. 1996 doğumlu sol bek, Yunanistan Milli Takımı'nda da boy gösteriyor.