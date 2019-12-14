Aslan'da kötü gidişat sürüyor: 2-2

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray , taraftarı önünde Ankaragücü’nü konuk etti. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği mücadelede son dakikalarda yediği 2 golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada Falcao’nun pasında topla buluşan Babel, rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından sert vurdu ancak Korcan iyi bir refleksle gole engel olmayı başardı.



53. dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun kale sahası içine yolladığı topa Feghouli kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0





72. dakikada kafa topu mücadelesinde Donk’a yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Orgill, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

79. dakikada rakibinden şık bir hareketle sıyrılan Selçuk İnan, savunmanın arkasına sarkan Nagatomo’ya aşırtma bir pas gönderdi. Bu futbolcunun müsait durumda yaptığı vuruşta kaleci Korcan iyi yer kapatıp gole izin vermedi.



81. dakikada Selçuk’un ara pasında topla buluşup ceza sahasına giren Babel karşı karşıya pozisyonda topu direğin dibinden auta yolladı.



82. dakikada Mariano’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Taylan Antalyalı, Kulusic’in müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.



83. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 2-0





86. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Marcao’nun İlhan Parlak ’a yaptığı hareket sonrasında Ali Şansalan bir kez daha penaltı kararı verdi.

88. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İlhan Parlak, yerden bir vuruşla skoru 2-1’e taşıdı. 2-1



90+1. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta topu kapan İlhan Parlak, Emre Taşdemir'den sıyrılıp müsait pozisyondaki Kitsio'yu gördü. Bu futbolcunun sert şutunda Ankaragücü eşitliği yakaladı. 2-2

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Mehmet Kısal xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano x, Donk xx, Marcao x, Nagatomo xx (Emre Taşdemir dk. 86 ?), Feghouli xx, Belhanda xx, Lemina xxx (Selçuk İnan dk. 66 xx), Ömer xx, Babel x, Falcao x (Taylan dk. 77 x)

Yedekler: Okan, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Ankaragücü: Korcan xxx, Cebrail xx (Alper Önal dk. 89 ?), Alihan xxx, Kulusic xxx, Pazdan xxx, Pinto xx, Kitsiou xxx, Sedat xx (Abro dk. 84 ?), Faty xx (Hasan Kaya dk. 78 xx), İlhan xxx, Orgill xx

Yedekler: Furkan, Scarione, Mahmut Akan, Ender Aygören, Furkan, Scarione, Mahmut Akan, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Alperen Kuyubaşı, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Feghouli (dk. 53), Belhanda (dk. 83 pen.) (Galatasaray), İlhan Parlak (dk. 88 pen.), Kitsio (dk. 90+1) (Ankaragücü)

Kırmızı kart: Orgill (dk. 72) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Faty, Cebrail, Orgill, Kulusic (Ankaragücü), Babel, Marcao (Galatasaray)