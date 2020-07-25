Aslan'ın eski yıldızları geri dönüyor! Tam 4 isim...

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 18:47
| Son Güncelleme : 25 07 2020 - 18:50
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray
, Beşiktaş
'tan ayrılacak olan Caner Erkin
'i kadrosuna katıyor. TRT Spor
'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Caner Erkin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun Beşiktaş ile yaptığı son görüşmeden de olumlu bir sonuç çıkmadığı ve takımdan ayrılacağı belirtilmişti. Transferin tamamlanması ile Caner Erkin, 2009-10 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'a yeniden dönmüş olacak.
Galatasaray aynı zamanda yine daha önce kadrosunda yer alan isimlerinden Arda Turan
, Semih Kaya ve Emre Çolak ile de anlaştığı aktarıldı. Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geri dönmek istediği bilinen Arda Turan, en son 2011 yılında Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giydikten sonra Atletico Madrid
'e transfer olmuştu.
2006-2017 yılları arasında Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Semih Kaya ise 2019'da da kiralık olarak Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giymişti. Emre Çolak ise 2016'da ayrıldığı Galatasaray'a Deportivo
ve Al-Wehda maceraları sonrası geri dönme hazırlığında...