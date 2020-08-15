Aslan'ın transferi için Falcao devreye girdi!

Orta sahaya sert futbolcu isteyen Galatasaray ilk tercihi için Radamel Falcao'yu da devreye sokarak harekete geçti. 25 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euro bedel talep ediliyor.

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 10:50
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Mario Lemina'yı kadroda düşünmeyen ve orta sahaya sert bir futbolcu arayan Galatasaray, Jefferson Lerma konusunda ısrarcı. Bournemouth'un küme düşmesini fırsat olarak gören sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu renklerine katmaya çalışıyor. Sezon biter bitmez İngiliz ekibiyle yapılan görüşmelerde Lerma'yı kiralamak istediğini ileten Cimbom, Bournemouth kulübünün kapısını bir kez daha çaldı. Ada temsilcisi, "2.5 milyon euro getirirseniz, 1 yıl kiralarız" yanıtını verdi.
 
FALCAO'YU DEVREYE SOKTU
 
Yöneticiler, Radamel Falcao'ya Lerma'yla iletişime geçmesi yönünde talimat verdi. Tecrübeli golcü vatandaşına Galatasaray'ı anlatırken, kulübünü ikna etmesi için de tavsiyede bulundu. Oyuncunun sarı-kırmızılıları tercih etmesinin Bournemouth karşısında takımın elini güçlendireceği biliniyor. Michael Seri'yi de takımda tutmak isteyen Aslan, iki kiralık futbolcuyla orta sahasını kuracak. Lerma geçen sezon Premier Lig'de 33 maça çıkarken 1 gol, 2 asist yaptı. Lerma, geçen sezon 12 sarı kart gördü.
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray Lemina transfer atağı Galatasaray transfer
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