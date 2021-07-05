Assombalonga ve Belhanda'dan sonra Bruma bombası

Assombalonga ve Belhanda'yı kadrosuna katan Adana Demirspor Bruma'yı da transfer etti.

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:23
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26 yıl aranın ardından Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor transferde büyük oynuyor... Dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olan, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga'yu kadrosuna katan Mavi Şimşekler, 2 yıldızı kadrosuna katmak için için harekete geçti.
 
İddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Adana ekibi, dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; etkili bir hücum hattı kuran Adana Demirspor'un eski Galatasaray Bruma'yı da kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.
 
Bruma için 41.9 milyon Euro ödendi
 
Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Samet Aybaba'nın da kadrosunda görmek istediği kaydedildi.
 
2013'te Galatasaray 'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Özetle, tecrübeli oyuncu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi. (Fanatik)

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Etiketler: bruma adana demirspor
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