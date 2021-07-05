Assombalonga ve Belhanda'dan sonra Bruma bombası

Bruma için 41.9 milyon Euro ödendi

2013'te Galatasaray 'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Özetle, tecrübeli oyuncu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi. (Fanatik)