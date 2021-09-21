Assuncao isyan bayrağını açtı! 'Babam Portekiz'e gitti'

Babası için isyan etti

Genç oyuncu, dünyaca ünlü eski bir futbolcu olan babası Paulo Assuncao ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Irkçılıktan dert yanan genç oyuncu, "Babam Paulo Assuncao, Portekiz'e gitti ve sadece siyahi olduğu için aramaya maruz kaldı. Yıl 2021 ama ırkçılık hâlâ devam ediyor. Bugün babamın başına gelenler için çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.