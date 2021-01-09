ASVEL 80-102 Anadolu Efes

09 Ocak 2021 Cumartesi - 1:05
Bu sonuçla Anadolu
Efes ligde 9. galibiyetine ulaşırken, ASVEL ise 12. yenilgisini aldı
Salon: Astroballe
Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Cortes (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan)
ASVEL: Diot 2, Bako 4, Lighty 5, Yabusele 5, Cole 22, Freeman 11, Kahudi 11, Lacombe 6, Hayes 2, Walton Jr. 1, Howard 11, Strazel
Anadolu Efes: Larkin 16, Singleton 16, Micic 23, Anderson 12, Dunston 14, Beaubois 9, Doğuş
Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 8, Moerman 4, Buğrahan Tuncer
1. Periyot: 15-29
Devre: 34-54
3. Periyot: 59-82