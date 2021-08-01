Atakan Çankaya Göztepe'de!

Ankaragücü ile yollarını ayıran Atakan Çankaya Göztepe'yle anlaşmaya vardı.

01 Ağustos 2021 Pazar - 15:47
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya ile anlaşma sağladı.
 
Transfer döneminde Baku, Tijanic, Arslanagic, Şefik, Kahraman ve Lourency ile sözleşme imzalayan Göz-Göz, 23 yaşındaki Atakan'ın da işini bitirdi. Sarı-kırmızılıların küme düşen Ankaragücü ile yol ayrımına gelen oyuncuyla görüşmelerde sona geldiği ve bu hafta için transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi.
 
Altay altyapısından yetişen Atakan, 2018-2019'da Osmanlıspor'a transfer oldu. Ardından Ankaragücü'ne geçen genç futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli ekiple 24 Süper Lig maçına çıkıp 1691 dakika oynadı ve 1 gol attı. 

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Etiketler: atakan çankaya
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