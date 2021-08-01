Atakan Çankaya Göztepe'de!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya ile anlaşma sağladı.

Transfer döneminde Baku, Tijanic, Arslanagic, Şefik, Kahraman ve Lourency ile sözleşme imzalayan Göz-Göz, 23 yaşındaki Atakan'ın da işini bitirdi. Sarı-kırmızılıların küme düşen Ankaragücü ile yol ayrımına gelen oyuncuyla görüşmelerde sona geldiği ve bu hafta için transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi.