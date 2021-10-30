Atakaş Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

30 Ekim 2021 Cumartesi - 16:01 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 18:06
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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.
 
6. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza  sahası içinde topla buluşan El Kaabi, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya  kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda top savunmaya, ardından tekrar kendisine çarparak  kaleye yöneldi. Çizgide topa dokunan Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:  1-0.
 
12. dakikada kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Beşiktaş  savunmasının uzaklaştırmak istediği top Boudjemaa'nın önünde kaldı. Boudjemaa'nın  çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.
 
14. dakikada Beşiktaş’ın atağında ceza sahası önünde topla buluşan  Atiba'nın çektiği şutta, kaleci Munir gole izin vermedi.
 
17. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta Lobjanidze'nin  uzaktan şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı.
 
31. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın savunmayı çalımlayarak ceza  sahası içi sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.
 
45+ 3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman'ın  şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
 
45+ 5. dakikada Montero'nın hatalı pasında topu alan El Kaabi'nin  pasında Traore meşin yuvarlakla buluştu. Traore'nin şutunda top auta çıktı.
 
Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.
 
73. dakikada Mehmet Topal mücadeleye dengeyi getiren golü attı. 1-1
 
74. dakikada Beşiktaş'ın golü VAR'dan döndü. Gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.
 
 
Stat: Yeni Hatay 
 
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
 
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak  Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze, Boudjemaa, El Kaabi, Diouf
 
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip  Uysal, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi (Dk. 24 Kenan Karaman)
 
Gol: Dk. 6 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)
 
Sarı kart: Dk. 45 Teixeira (Beşiktaş)
 
 
 

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Etiketler: Hatayspor Beşiktaş süper lig
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