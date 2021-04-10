Atakaş Hatayspor: 2 - Göztepe: 3

Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

10 Nisan 2021 Cumartesi - 15:15 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 15:52
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Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, deplasmanda Atakaş  Hatayspor'u 3-2 yendi.
 
10. dakikada Hataysporlu oyuncuların orta alanda kaptırdığı topu alan  Tripic'in ceza sahası içinde çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.
 
30. dakikada Göztepe öne geçti. Hataysporlu futbolcuların orta alanda  kaptırdığı topu alan Jahovic, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda  meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
 
39. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta  ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla  buluştu: 0-2.
 
Müsabakanın ilk yarısını Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
55. dakikada ceza sahası içine topla giren Hataysporlu Boupendza'nın  sert şutu dışarı çıktı.
 
64. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Traore'nin  kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Diouf'un kafayla vurduğu top ağlarla  buluştu: 1-2.
 
78. dakikada Göztepe farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen  Göztepe atağında ceza sahası içinde Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak  ağlara gitti: 1-3.
 
87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Göztepeli Ndiaye'nin  sert şutunu kaleci Munir son anda uzaklaştırdı.
 
90. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan ceza sahası  içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3
 
Mücadele, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
 
 
Stat: Antakya Atatürk 
 
Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok
 
Atakaş Hatayspor: Munir, Santos, Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf  Abdioğlu, Traore, Riberio (Dk. 79 Kamara) , Boupendza, Akintola, Aabid (Dk. 54  Muhammed Mert), Diouf
 
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 83 Murat Paluli), Alpaslan  Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Soner Aydoğdu (Dk. 90 1 Titi), Tripic (Dk. 70  Esiti), Diabate, Halil Akbunar (Dk. 90 1 Brown Ideye), Nwobodo, Jahovic (Dk. 83  Cherif Ndiaye)
 
Goller: Dk. 30, Dk. 39 ve Dk. 78 Jahovic (Göztepe), Dk. 64 ve Dk. 90  Diouf (Atakaş Hatayspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 56 Atınç Nukan, Dk. 57 Alpaslan Öztürk, Dk. 73 İlhan  Şahin (Yardımcı antrenör), Dk. 82 Esiti, Dk. 85 İrfan Can Eğribayat (Göztepe),  Dk. 90 4 Akintola Dk. 90 7 Kamara (Atakaş Hatayspor)
 

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Etiketler: süper lig Atakaş Hatayspor Göztepe
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