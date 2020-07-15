Atalanta - Brescia maç sonucu: 6-2

İtalya Serie A'da sezonun flaş ekibi Atalanta 33. hafta mücadelesinde küme düşmeme mücadelesi veren Brescia'yı 6-2 yendi. Gasperini'nin öğrencileri bu galibiyetle ligin bitimine 5 hafta kala tam 93 gole ulaştı. Lider Juventus'un ise toplam 67 golü bulunuyor.

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:48
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs sonrası en kötüsü Galatasaray! Yanlışta ısrar Fenerbahçe'yi bitirdi Fenerbahçe, Gürkan Başkan ve Cenk Alptekin’i riske atmadı! Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup açıklaması! Leicester City'de Çağlar Söyüncü sezonu kapattı

İtalya Serie A'da 33. hafta mücadelesinde Atalanta, küme düşmeem mücadelesi veren Brescia'yı 6-2 yendi.
 
Mavi Siyahlılar'da Hırvat orta saha Pasalic hay-trick yaparken yıldızlaştı. Diğer goller ise Marten de Roon, Duvan Zapata ve Ruslan Malinovsky'den geldi. Harika bir sezon geçiren Atalanta bu galibiyetle toplam gol sayısını 93'e çıkardı. Gasperini'nin öğrencilerine bu anlamda en yakın takımlar 68'er golle Lazio ve Inter... Lider Juventus'un ise toplam attığı gol sayısı 67. 
 
Atalanta bu galibiyetle 70 puanla ligin ikinci sırasına yükseldi. Lider Juventus'un ise bir maçı eksik 76 puanı bulunuyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Şansal Büyüka: "Fenerbahçe'de yapılanmadan Erol Bulut'un haberi var mı?" Şansal Büyüka: "Fenerbahçe'de yapılanmadan Erol Bulut'un haberi var mı?"
<div> Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül patlaması!</div> <div>  </div>
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül patlaması!
 
 Acun Ilıcalı bombayı patlattı! 'Maceramız başlıyor...'Acun Ilıcalı bombayı patlattı! 'Maceramız başlıyor...' <div> Ünal Karaman'ın istifası sonrası Başkan Hasan Kartal'dan açıklama!</div> <div>  </div>
Ünal Karaman'ın istifası sonrası Başkan Hasan Kartal'dan açıklama!
 
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.