Atalanta - Manchester United maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Old Trafford'da 2-0 öne geçmesine rağmen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlanıp oyundan çıkmasından sonra 3-2 kaybeden Atalanta, o can sıkıcı yenilgi sonrası oynadığı 3 lig maçında 5 puan toplamayı başardı. Hans Hateboer sezonu hiç açmadı, Berat Djimsiti 1 aydır yok. Matteo Pessina ve Robin Gosens de aynı şekilde... Kaptan Rafael Toloi ise üst üste 4 maç kaçırmıştı fakat takımla çalışmalara başlayacağı söylenmişti, ancak maç kadrosuna alınmadı. TD Gian Piero Gasperini; "Orada büyük karakter ortaya koymuştuk ama sonunu getirememiştik. Bu kez, o maçtan çok farklı bir hikaye olacağını düşünüyorum. İki takım da birbirini artık daha iyi tanıyor, onların her hamlesine karşı hamlemiz elbette olacak..." dedi. Manchester'da sakatlanıp çıktıktan sonra Serie A'da da 2 maç kaçıran Merih, geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları Lazio maçında 90 dakika sahada kaldı ve 2-2 biten mücadeleyi 1 gol 1 asistle tamamladı. Bir kez daha savunmanın bel kemiği olarak ilk 11'deki yerini alacak. Gasperini genelde en ileride Luis Muriel ya da Duvan Zapata ile başlayıp arkasına 2 oyuncu koyuyor ama bu kez, hem Muriel hem de Zapata ilk 11'de olabilir. İtalya n kaynaklar tecrübeli çalıştırıcıdan sürpriz bir hamle bekliyor.