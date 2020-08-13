Atalanta - Paris Saint Germain maç sonucu: 1-2

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Atalanta'yı uzatmada gelen gollerle elemeyi başardı. İtalyanlar 27. dakikada Pasalic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci ayrı savunmada sağlam duran Gasperini'nin takımı son dakikaya kadar dayandı ancak 90'da ceza alanı içineki karambolde Marquinhos golü attı ve PSG adeta hayata döndü. Morali bozulan Atalanta, şaşkınlığını üzerinden atamadı ve 90+3'te gelen Chupo Moting golüne engel olamadı.

PSG son saniyelerde gelen bu golle adını yarı finale yazdıran ilk Şampiyonlar Ligi takımı oldu.

3' Ceza sahası içinde topla buluşan Neymar, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

14' Atalanta takımından Marten De Roon tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

27' Mario Pasalic takımını öne geçiren golü atıyor.

Atalanta, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı 8 farklı kalecinin 7'sine gol attı. Atalanta'nın gol atamadığı tek kaleci, Kyle Walker oldu.

31' Alejandro Gomez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

35' Neymar, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Marco Sportiello kurtarıyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

51' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Pablo Sarabia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

61' Paris St Germain takımının teknik direktörü Tuchel, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pablo Sarabia çıkıyor ve yerine Kylian Mbappe oyuna giriyor.

72' PSG'de oyuncu değişiklikleri:

Ander Herrera çıkıyor ve yerine Leandro Paredes oyuna giriyor.

Idrissa Gueye çıkıyor ve yerine Julian Draxler oyuna giriyor.

79' Mauro Icardi çıkıyor ve yerine Eric Choupo-Moting oyuna giriyor.

86' Paris St Germain takımından Eric Choupo-Moting tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

90 ve 90+3'te PSG bulduğu 2 golle maçta 2-1 öne geçti. Goller Chuıpo Moting ve Marquinhos'tan geldi.

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Atalanta:

Marco Sportiello - Rafael Toloi - Berat Djimsiti - Mattia Caldara - Robin Gosens - Hans Hateboer - Remo Freuler - Marten De Roon - Mario Pasalic - Alejandro Gomez - Duvan Zapata

Yedekler:

Francesco Rossi - Raoul Bellanova - Bosko Sutalo - Lennart Czyborra - Jose Palomino - Timothy Castagne - Ruslan Malinovskyi - Jacopo Da Riva - Ebrima Colley - Luis Muriel - Roberto Piccoli

Paris Saint Germain:

Keylor Navas - Thiago Silva - Thilo Kehrer - Presnel Kimpembe - Juan Bernat - Idrissa Gueye - Ander Herrera - Marquinhos - Mauro Icardi - Neymar - Pablo Sarabia

Yedekler:

Marcin Bulka - Sergio Rico - Abdou Diallo - Loic Mbe Soh - Colin Dagba - Mitchel Bakker - Arnaud Muinga - Julian Draxler - Leandro Paredes - Kylian Mbappe - Eric Choupo-Moting