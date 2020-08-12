Atalanta - PSG karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

İtalya Serie A'yı 3. sırada noktalayan Atalanta, sezonu da Inter yenilgisiyle noktaladı. Josip Ilicic takımla birlikte Lizbon'a gitmedi. Sakatlığı olmasına rağmen Pierluigi Gollini arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi ve kafilede yer aldı ancak eldivenleri Marco Sportiello'ya emanet edecek.TD Gian Piero Gasperini tüm İtalya'nın kendilerini desteklediğinden emin olduğunu belirtirken, Avrupa tecrübesi olmayan bir takımın da neler yapabileceğini herkese gösterdiklerini ve devamını da getirmek istediklerini söyledi.

Fransa'da liglerin oynanmadan tescil edilmesi nedeniyle 4 Mart'tan 24 Temmuz'a kadar resmi maç oynamayan PSG, koronavirüs arasından döndükten sonra önce Fransa Kupası'nı ardından da Fransa Lig Kupası'nı kazanmasını bildi. Atalanta'ya karşı Angel Di Maria cezalı, Marco Verratti ile Kylian Mbappe'nin ise ilk 11'de olmaları beklenmiyor. Sözleşmeleri sona erip takımdan ayrılan Edinson Cavani ve Thomas Meunier, UEFA listesinden çıkartıldı. Yerlerine Mitchel Bakker ile Eric Maxim Choupo-Moting eklendi. Hücum hattında Neymar'ın yanında Mauro Icardi ve Pablo Sarabia yer alacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sezonun son maçında Inter'e kaybeden Atalanta, o mağlubiyet öncesinde 19 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. (15 galibiyet - 4 beraberlik)

- PSG son 7 maçını kaybetmedi, 6'sını 90 dakika içerisinde kazanmasını bildi.

- Şampiyonlar Ligi tarihinde İtalyan takımlarına rakip olduğu hiçbir maçı kazanamayan PSG (4 beraberlik - 2 mağlubiyet), bu 6 karşılaşmanın hepsinde kalesinde gol gördü.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG Kazanır" oldu!%42'lik kesim koronavirüs arasından döndükten sonra Fransa'da iki kupa birden kaldıran PSG'ye güveniyor...%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI M. FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMU

Bu sezonun Avrupa genelinde en iyi ilk 5 yapsanız Atalanta mutlaka girer. Gasperini önderliğinde mükemmel bir sezona imza attılar. Sadece skor tabelası olarak değil, oyun olarak da çok keyif verdiler. PSG pandemi sonrasındaki maçsızlığın ardından Fransa Kupası’nda boy gösterdi.Cİddi dezavantaja sahipler. Sürekli hazırlık maçı yapıyorlar. Di Maria cezalı, Mbappe sakat. Atalanta normal sürede kaybetmez düşüncesindeyim.