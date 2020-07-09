Athletic Bilbao - Sevilla karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Mallorca ve Valencia galibiyetleriyle üst sıralara tırmanma adına umutlanan Athletic Bilbao, Real Madrid yenilgisiyle bir kez daha yere serildi.İlk 5'i, hatta 6'yı matematiksel olarak zorlayabilirler ama Valencia ve Villarreal son maçlarını kazandı, Real Sociedad da toparlandı, işleri çok zor. Zorlu Sevilla maçı öncesi Raul Garcia da sarı kart cezalısı!Çok formdaydı, Real Madrid maçında da çok istekliydi ancak takımını önemli maçta yalnız bırakacak. Onun yerine Iker Muniain merkeze gelir, Oscar de Marcos kanada geçer...

Sevilla ise üst üste 4 beraberlikten sonra önce Leganes'i, ardından da Eibar'ı gol yemeden geçmeyi başardı ve ilk 4'te kalmaya devam etti.Eibar maçını tamamlayan ancak sakatlığı bulunan 1 numara Tomas Vaclik'in durumu maç saati netleşecek. Son resmi maçına 1 Mart'ta çıkan, TD Julen Lopetegui'nin genelde Avrupa Ligi'nde eldivenleri emanet ettiği Yassine Bounou kalede olabilir.Cezası sona eren Jules Kounde stoperdeki yerini geri alacak. Partneri ise Diego Carlos olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Athletic Bilbao'nun evinde oynadığı son 10 lig maçının 9'u "2.5 ALT" oldu.

- Sevilla ligde oynadığı son 11 maçı kaybetmedi. (5 galibiyet - 6 beraberlik)

- İki takım arasında oynanan son 4 resmi maç "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sevilla kazanır" oldu!%23'lük kesim Şampiyonlar Ligi bileti için iddiasını sürdüren deplasman ekibine güveniyor...%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmadan en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKAY TOKGÖZ’ÜN TERCİHİ

Ligin savunma anlamında en güçlü takımlarından biri olan Bilbao, şampiyonlar ligi potasında bulunan Sevilla'yi konuk ediyor. Endülüs temsilcisi eğer kazanırsa Atletico Madrid ile puanları eşitliyor. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Taraf bahsinden çok, gol bahsine yönelmek gerekir. Bu noktada da en güvenilir seçenek ise 2.5 ALT olmalı.