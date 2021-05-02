Atiba açıkladı! 1 yıl daha yola devam

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Atiba 1 yıl daha siyah beyazlı formayı giymeyi istiyor.

02 Mayıs 2021 Pazar - 10:01
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Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, Atakaş Hatayspor maçı sonrası NTV’ye açıklamalarda bulundu. Kanadalı oyuncu, henüz şampiyon olmadıklarını ve son 3 maçı da kazanmak istediklerini söyledi. 

"Henüz hiçbir şey bitmedi. Şampiyon olmamız için 4 puan daha gerekiyor. Biz bildiğimiz gibi oynamaya devam edeceğiz. Çok iyi bir takımız. Bu sezon performansımızda takım olmamızın çok önemli etkisi var.  Ne zaman şampiyon oluruz, Galatasaray maçında şampiyonluğumuz kesinleşir mi bilmiyorum. Bu bizim düşündüğümüz bir konu değil. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Açıkcası 1 yıl daha oynamayı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Sezon sonunda kulüp ile bu konuyu görüşeceğim. Hâlâ sahada olup, mücadele edecek gücü kendimde hissediyorum. 
 

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Etiketler: atiba beşiktaş
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