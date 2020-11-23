Atiba hakkında söylediği sözler dikkat çekti

Başakşehir maçında oynadığı futbolla bir kez daha alkış toplayan Atiba hakkında hocası Sergen Yalçın "neredeyse 38 yaşında ama tek idman kaçırmıyor, kendine çok iyi bakıyor." dedi.

23 Kasım 2020 Pazartesi - 7:33
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Medipol Başakşehir karşısında 1 gol, 1 asiste imza atarak kritik galibiyette başrolü oynayan Atiba Hutchinson bir kez daha kendine hayran bıraktı.
 
8 Şubat’ta 38 yaşına girecek olmasına rağmen orta alanda hem ofansif hem de defansif anlamda kusursuza yakın bir performans ortaya koyan Kanadalı futbolcu, profesyonel yaşantısı ve çalışkanlığının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, ilerleyen yaşına rağmen tek antrenman kaçırmayan Atiba için yöneticilerle yaptığı son toplantıda çarpıcı yorumlarda bulunduğu öğrenildi.
 
Siyah-beyazlı hocanın, “Beşiktaş’ta ayakta kalan futbolcular formayı kapar. Güçlü olan kazanır. Burası büyük kulüp. Atiba neredeyse 38 yaşında ama tek idman kaçırmıyor, kendine çok iyi bakıyor. Uyku düzeninden yemesine, içmesine kadar son derece disiplinli” ifadelerini kullandığı belirlendi.
 
Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah, Dorukhan Toköz, Necip Uysal’ın performanslarını da öven siyah-beyazlı teknik adamın herkesin iyi niyetle çalıştığı fakat güç ve kondisyon açısından farklılıklar olduğuna dikkat çektiği kaydedildi. Sergen Yalçın’ın; Adem Ljajic, Kevin N’Koudou, Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Atakan Üner gibi isimlerin form tutmasından sonra çok daha güçlü bir takım olacaklarını dile getirdiği de vurgulandı.
 

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Etiketler: atiba sergen yalçın
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