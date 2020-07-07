Atiba Hutchinson: Sonuç can acıtıcı

Beşiktaş’ın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, gol attığı maçtan mağlup ayrılmalarının kendisini mutsuz ettiğini söyledi. Atiba, "Can acıtıcı bir sonuç, can acıtıcı mağlubiyet. Kazansak, Galatasaray’ı geçecektik, Sivasspor’un arkasına yerleşecektik” diye konuştu.

07 Temmuz 2020 Salı - 8:44
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Beşiktaş’ın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, gol attığı maçtan mağlup ayrılmalarının kendisini mutsuz ettiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, basın mensuplarına, “Bu sezon bu tip çok maç oynadık. Oyuna baktığımızda kazanmamız gerektiğini düşünüyoruz ama sonuca baktığımızda öyle olmuyor. Bu bizim için üzücü. Buzu kıracak golü atamadık. Can acıtıcı bir sonuç, can acıtıcı mağlubiyet. Kazansak, Galatasaray’ı geçecektik, Sivasspor’un arkasına yerleşecektik” diye konuştu.
 
 

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