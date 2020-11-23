Atiba'nın kazandığı ücret şaşırttı!

Beşiktaş'ın 38'lik kaptanı Atiba'nın yıllık 500 bin euro kazandığı ortaya çıktı.

23 Kasım 2020 Pazartesi - 9:17
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Beşiktaş'a 2013 yazında PSV'den bedelsiz olarak gelen Atiba Hutchinson, 8. sezonuna girdiği siyah-beyazlılarda harikalar yaratmaya devam ediyor. 3-2 kazanılan Başakşehir maçında 1 gol, 1 asistlik performansının yanı sıra gençlere taş çıkaran, hırsıyla şov yapan 37'lik futbolcu, takımın hep en az kazanan isimlerinden olmasına rağmen, futboluyla tam tersi olarak zirvenin içerisinde yer aldı.
 
7 SEZONDA 7.75 MİLYON EURO ALDI
 
Bu sezon 500 bin Euro'ya oynayan yıldız futbolcu, bundan önceki yıllarda Beşiktaş'tan 7 sezonda sadece 7 milyon 750 bin Euro kazandı. Tecrübeli yıldız bu sezonki maaşıyla ise takımın en az kazanan yabancısı konumunda. Net maaşlarda Hasic 225 bin Euro alacak olsa da imza parası da eklendiğinde Atiba'dan daha fazla gelir elde etmiş oluyor.
 
CYLE LARİN'E EN ÇOK O SEVİNDİ!
 
Beşiktaş'ta Cyle Larin'in yükselen performansına en çok Atiba sevindi. 2017- 18'in devre arasında Beşiktaş'ın forvet aradığı dönemde yönetime vatandaşı olan Larin'i tavsiye eden Atiba, ABD MLS Ligi'nden siyahbeyazlılara gelişinde pay sahibi olmuştu. Son haftaları boş geçmeyen Kanadalı forvetin çıkışı da böylelikle 37'lik yıldızın yüzünü güldürdü.
 

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Etiketler: atiba beşiktaş
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