Atiba ve Gökhan Töre ile 1 yıl daha

Beşiktaş iki tecrübeli futbolcusu Atiba ve Gökhan Töre ile 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.

26 Haziran 2021 Cumartesi - 11:04
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Elayis Tavşan ile anlaştı Halil Akbunar sırada Dün Sergen Yalçın bugün Atiba! Beşiktaş Sergen Yalçın'dan sonra Salih Uçan transferini açıkladı Beşiktaş'ta flaş gelişme! Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı... Erdal Torunoğulları'ndan Sergen Yalçın açıklaması

Teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaştıktan sonra futbolcu transferine ağırlık veren Beşiktaş Yönetimi, öncelikle sözleşmesi bitenlerin durumunu netleştirecek.
 
Bir yıllık anlaşma yapılan Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılar, öncelikle Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile mukavele yenileme kararı aldı.
 
Transfer çalışmalarını yürüten başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, her iki oyuncuyla da fazla sorun yaşamadan anlaşma sağladı.
 
HER İKİSİ DE ÇOK MUTLU
 
8 yıldır siyah beyazlı formayı giyen ve istikrarlı performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Atiba; Çebi ve Kocadağ ile yaptığı görüşmede, "Beşiktaş benim ailem oldu. Ayrılmayı bir an bile düşünemem. Bir yıl daha kalacağım için mutluyum" dedi.
 
Gökhan Töre ise "Geçen sezon transferimi gerçekleştirerek bana yeni bir şans verdiniz. Bu yüzden size teşekkür borçluyum. Gelecek sezon takımıma daha fazla katkı yapmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: gökhan töre atiba beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Geçtiğimiz sezon Fatih Terim canlı yayında ismini açıklamıştı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer savaşı Geçtiğimiz sezon Fatih Terim canlı yayında ismini açıklamıştı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer savaşı
Aziz Yıldırım 'Ben yapacağım' dedi Galatasaray resmen açıkladıAziz Yıldırım 'Ben yapacağım' dedi Galatasaray resmen açıkladı Beşiktaş'ın yeni 10 numarası ses getirecek! 'Yeni Talisca' Alex Teixeira...Beşiktaş'ın yeni 10 numarası ses getirecek! 'Yeni Talisca' Alex Teixeira... Fenerbahçe camiasını şok eden iddia! 'Seneye bu zamanlar yeni başkan Aziz Yıldırım olacak'Fenerbahçe camiasını şok eden iddia! 'Seneye bu zamanlar yeni başkan Aziz Yıldırım olacak'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.