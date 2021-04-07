Atletico Madrid'de Luiz Suarez depremi

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:20
Atletico Madrid
'e Uruguaylı yıldız futbolcusu Luis Suarez'den kötü haber
geldi.
La Liga'da haftasonu Real Betis ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Madrid temsilcisinde Luis Suarez sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Uruguaylı yıldızın sol bacağında zorlanmaya bağlı kas sakatlığı yaşadığı ve 33 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Ligde zirvede bulunan ve Real Madrid
ile Barcelona
'yla kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Atletico Madrid
, 11 Nisan Pazar günü Real Betis'e konuk olacak. Zorlu karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.