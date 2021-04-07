Atletico Madrid'de Luiz Suarez depremi

Atletico Madrid 'e Uruguaylı yıldız futbolcusu Luis Suarez'den kötü haber geldi.

La Liga'da haftasonu Real Betis ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Madrid temsilcisinde Luis Suarez sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Uruguaylı yıldızın sol bacağında zorlanmaya bağlı kas sakatlığı yaşadığı ve 33 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.