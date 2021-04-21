Atletico Madrid ve İnter de Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldı

İnter ve Atletico Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarını duyurdu.

21 Nisan 2021 Çarşamba - 13:27
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Serik Belediyespor'dan kötü haber! Ali Aksu hayatını kaybetti! Agnelli'den flaş Avrupa Süper Ligi açıklaması! Sörloth'tan Trabzonspor'a 'Veton Berisha'yı alın' Trabzonspor'da Uğurcan Çakır giderse Doğan Alemdar gelecek

 
Avrupa Süper Ligi kurucu takımlarından olan İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ve İtalya Serie A ekibi Inter de Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı. 
 
Manchester City'nin ardından Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ayrılanlar kervanına bugün La Liga ekibi Atletico Madrid ve İtalya Serie A devi Inter de katıldı.
 
Avrupa Süper Ligi'nde şu anda sadece Real Madrid, Barcelona, Milan ve Juventus kulüpleri kaldı.
 
Yaşanan ayrılıklar sonrası Avrupa Süper Ligi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor." ifadeleri kullanıldı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: atletico madrid inter avrupa süper ligi
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Falcao 2022'nin sonuna kadar Galatasaray'da! Falcao 2022'nin sonuna kadar Galatasaray'da!
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Bundan böyle general Jose SosaFenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Bundan böyle general Jose Sosa Galatasaray'da 3 imza birden! Tek problem Halil Dervişoğlu ve Gedson FernandesGalatasaray'da 3 imza birden! Tek problem Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes Beşiktaş 2 haftada 4 puan kaybedince ortalık karıştı! İşte Süper Lig'de puan durumuBeşiktaş 2 haftada 4 puan kaybedince ortalık karıştı! İşte Süper Lig'de puan durumu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.