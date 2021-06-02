Attila Szalai için çıldırdılar! 25 milyon euro

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye henüz EURO 2020 başlamamış olmasına rağmen teklifler gelmeye devam ediyor.

Takvim'in haberine göre; daha önce kapıyı 20 milyon Euro'dan açan yönetim rakamı 25 milyon Euro'ya çıkarmış durumda. Eğer EURO 2020 sonrası 25 milyon ve üzeri bir teklif gelirse yönetim bu teklifi masaya yatıracak.