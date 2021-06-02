Attila Szalai için çıldırdılar! 25 milyon euro

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai için Avrupa devleri 25 milyon euro'luk teklif hazırladıkları belirtildi.

02 Haziran 2021 Çarşamba - 9:13
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Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye henüz EURO 2020 başlamamış olmasına rağmen teklifler gelmeye devam ediyor.
 
Takvim'in haberine göre; daha önce kapıyı 20 milyon Euro'dan açan yönetim rakamı 25 milyon Euro'ya çıkarmış durumda. Eğer EURO 2020 sonrası 25 milyon ve üzeri bir teklif gelirse yönetim bu teklifi masaya yatıracak.
 
Attila Szalai de İngiltere Premier Lig'den iyi bir teklif gelirse değerlendirebileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

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Etiketler: szalai fenerbahçe
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