Avrup devleri Uğurcan Çakır için sıraya girdiler

Beşiktaş maçında sergilediği performansla scoutları kendisine hayran bırakan Uğurcan Çakır için Lyon ve Roma devreye girdi.

03 Şubat 2021 Çarşamba - 9:43
İLGİLİ HABERLER
Abdülkadir Parmak 10 gün yok Efecan Karaca direkten döndü transfer yaza kaldı Beşiktaş - Trabzonspor maçında iki sakatlık birden Trabzonspor Bakasetas'ı KAP'a bildirdi Trabzonspor Ekuban ve Djaniny tekliflerini reddetti

Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır her geçen gün değerine değer katmaya devam ediyor.
 
Bordo-Mavililer'in başarılı file bekçisi son olarak Beşiktaş'la oynanan kritik maçta olağanüstü bir performans ortaya koyarak galibiyette başrol oynamıştı. Uğurcan sadece Trabzonspor taraftarını değil kendisini izlemeye gelen scoutları da mest etti.
 
Habere göre; Lyon ve Roma adına yetkililer dev maçta Uğurcan'ı izlemek için tribündeydi. Lyon hem Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i hem de Uğurcan'ı seyretmeye geldi.
 
Hedef EURO 2020
 
Müsabakanın ardından her iki kulübün yetkilileri de Uğurcan'a deyim yerindeyse hayran kaldı. Devre arasında başarılı eldiven için gelen önerileri değerlendirmeye bile almayan Fırtına'nın planı sezon sonu...
 
Uğurcan'ın bu performansını devam ettirmesi halinde EURO 2020'de de vitrine çıkacağını öngören yönetim astronomik rakamlara Uğurcan'ı satmak istiyor. Lyon ve Roma'nın yanı sıra genç file bekçisine Avrupa'dan çok sayıda talip var. 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: uğurcan çakır roma lyon
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Transfer sezonu bitti ama... Galatasaray'da ayrılık Younes Belhanda eşyalarını topladı Transfer sezonu bitti ama... Galatasaray'da ayrılık Younes Belhanda eşyalarını topladı
20 transfer yaptı ama yine dayanamadı! Emre Belözoğlu tribünde çıldırdı20 transfer yaptı ama yine dayanamadı! Emre Belözoğlu tribünde çıldırdı Mbaye Diagne Premier Lig'i sallıyor! Dün akşam yine maça damga vurduMbaye Diagne Premier Lig'i sallıyor! Dün akşam yine maça damga vurdu Galatasaray bedavaya almıştı! Yedlin pişmanılığı 'Büyük hata yaptık'Galatasaray bedavaya almıştı! Yedlin pişmanılığı 'Büyük hata yaptık'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.