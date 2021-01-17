Avrupa Başakşehir - Sivasspor maçını konuşuyor! 'Görünmez oldular'

Dün yoğun kar altında oynanan Başakşehir - Sivasspor maçında konuk ekibin beyaz forma giymesi Avrupa basınında da gündem oldu.

17 Ocak 2021 Pazar - 14:34 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 14:43
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Başakşehir ile Sivasspor, dün Fatih Terim Stadı'nda yoğun kar yağışı altında karşı karşıya gelmişti. Maçın başlama düdüğüyle birlikte bastıran kar yağışı, zemini beyaza bürüdü. Hakem Alper Ulusoy, 4. dakikada turuncu topa geçilmesini işaret etti. Devre arasında zemin temizlendi ve çizgiler siyah toz ile yeniden çizildi.
 
Bütün bu önlemlere rağmen özellikle televizyon yayınında karla kaplı zeminde beyaz forma giyen Sivassporlu oyuncuların güçlükle görülmesi çok konuşuldu. Dünya basınında ve sosyal medyada bu durumdan çokça bahsedildi.
 
ALPER ULUSOY KARLA KAPLI ZEMİNDE BARAJI BEYAZ KÖPÜKLE AYARLADI
 
Sivasspor'un beyaz formasının yanı sıra maçın hakemi Alper Ulusoy'un frikik pozisyonunda karla kaplı zeminde beyaz köpükle baraj belirlemeye çalışması da çok konuşuldu. Sosyal medyada Alper Ulusoy için 'Hocam ayağınla çizsene neden beyaz köpük kullanıyorsun' şeklinde yorumlar yapıldı.
 
İşte dünya basınında Sivasspor'un 'görünmezliği' ile ilgili atılan tweetler ve haber başlıkları
 
Globo Esporte: Karda beyaz formayla oynayan Sivasspor görünmez oldu.
 
Bleacher Report: Türkiye'de iki takım kar altında oynadı. Takımların biri beyaz forma giydi.

 
 
Marca: Kar yağarken beyaz forma giyerseniz... Fotoğrafta kaç Sivassporlu futbolcu görüyorsunuz?
 
BT Sport: Sivasspor karla kaplanan sahaya rağmen Başakşehir karşısında beyaz forma ile oynamayı tercih etti. İşte sonuç. İlk fotoğrafa dikkatli bakın...

Daily Mail: Sivasspor, Başakşehir'e karşı beyaz forma giyme kararı alınca karda görünmez oldu.
 
CalcioNews24: Türkiye'de yoğun kar altında oynanan Başakşehir - Sivasspor maçında beyaz giyen konuk ekip çok konuşuldu.
 
RMC Sport: Karda beyaz forma giyen Sivasspor futbolcuları görünmez oldu.

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Etiketler: sivasspor başakşehir
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