Avrupa basını Mesut için Kadıköy'deydi

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Büyük kayıp!



Fenerbahçe, Luiz Gustavo’nun olmadığı üç derbiyi de kaybetti. Geçen sezon Brezilyalı yıldızın cezası nedeniyle kaçırdığı Galatasaray ve Beşiktaş derbilerini Fenerbahçe 3-1 ve 2-0 yenilmişti. Bu sezon da sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında olmayan Gustavo, takımının 1-0 mağlup olduğu maçı dışarıdan izledi.