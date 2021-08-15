Avrupa'da maçlarımızı yönetecek hakemler belli oldu

Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının hakemleri belli oldu.

15 Ağustos 2021 Pazar - 15:39
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında 19 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.
 
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın play-off turunda Danimarka'nın Randers ekibi ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Randers Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Manzano'nun yardımcıları Diego Barbero ve Angel Nevado olacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Jose Maria Sanchez yapacak.
 
Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olan Fenerbahçe'nin bu turda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile sahasında oynayacağı ilk müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
 
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Roma ile sahasında yapacağı ilk maçı ise Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Nejc Kajtazovic üstlenecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Moldova ekibi Sheriff ile Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb arasında 17 Ağustos Salı günü oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek.
 
 Moldova'nın Tiraspol kentindeki Sheriff Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.
 
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert Video Yardımcı Hakem (VAR), Abdulkadir Bitigen ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

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Etiketler: fenerbahçe galatasaray trabzonspor uefa avrupa ligi
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