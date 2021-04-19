Avrupa'da moda Kerem Aktürkoğlu

AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNDE



Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'da bulduğu şansları iyi değerlendiren Aktürkoğlu'nun performansı Avrupa takımlarının dikkatini yeniden çekti. Genç oyuncu gelen tüm teklifleri ise geri çevirerek Galatasaray'da devam edeceğini menajerine iletti. Kerem'in Galatasaray ile sözleşmesi 2024 haziran ayında bitiyor.