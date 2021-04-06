Avrupa Halter Şampiyonası'nda rekor!

Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Milli halterci Daniyar İsmayilov, koparmanın ardından toplamda da altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

AA 06 Nisan 2021 Salı - 20:57 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 22:10
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Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter  Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu. 
 
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde  milli sporcular podyuma çıktı.
 
Erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo  kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.
 
Silkmede 181 kilo kaldıran 29 yaşındaki milli halterci, toplamda da  341 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaştı ve Avrupa şampiyonu oldu.
 
Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Batuhan Yüksel ise dereceye giremedi.

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Etiketler: Avrupa Halter Şampiyonası Daniyar İsmayilov Avrupa rekoru
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