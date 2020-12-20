Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda bronz kazandık!

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Gençlerde milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı.

AA 20 Aralık 2020 Pazar - 13:12
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Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik  Şampiyonası'nın gençler kategorisindeki bireysel alet finallerinde, Derin  Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı. 
 
Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son  gününde, sporcular, bireysel alet finallerinde şampiyon olmak için yarıştı.
 
Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Derin Tanrıyaşükür, asimetrik  paralel aletinde jüriden 12050 puan toplayarak, 3. oldu ve bronz madalya kazandı.
 
Romanya'dan Ana Barbosu'nun 13450 puanla birinci olup altın madalyayı  aldığı alette, 12400 puanla ikinci olan Hırvatistan'dan Sara Sulekic gümüş  madalyanın sahibi oldu.

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Etiketler: Derin Tanrıyaşükür bronz madalya Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası
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