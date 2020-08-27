Avrupa Ligi Canlı Yayınları Misli.com'da!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, ön eleme maçlarıyla yeniden başlıyor!
Birbirinden çekişmeli 43 maç iddaa bülteninde yerini almış durumda, karşılaşmalar hakkında en doğru bilgileri ise Misli.com yazarlarından alabilirsiniz...
- Emrah Çetin: Azerbaycan'da sezon olduğu gibi tescil edilince 4.sıradaki Sumgayit FK da kupa kontenjanından Avrupa Ligi vizesi almayı başardı.
- Halil İbrahim Ağış: Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana, ülkesinin en güçlü ekiplerinin başında geliyor. Geçen sezonu 2. sırada bitirip bu kupaya katılma hakkı kazandılar. Ayrıca geçen hafta sonu başlayan lig mücadelesi bu tur mücadelesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
- Halil Demirkan: Dunanjska Streda, Slovakya Ligi'nde henüz kayıp yaşamadı ve formda. Gollü mücadelelere imza atıyor.
- Cengiz İzmitli: İskoçya Premiership'te geçtiğimiz sezon yarıda kalan ligi Celtic ve Rangers'ın arkasında bitiren Motherwell, 5 haftası geride kalan yeni sezonun ise hayal kırıklığı oldu.
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İşte CANLI yayınlanacak maçlar...
19:00 Sumgayit FK - FK Shkendija
19:30 Fehervar FC - Bohemians Dublin
19:30 NK Olimpija Ljubljana - Vikingur Reykjavik
20:00 Vilnius FK Zalgiris - Paide Linnameeskond
20:00 Keshla FK - KF Laci
20:15 FH Hafnarfjordur - FC DAC 1904 Dunajska Streda
21:00 Valletta - Bala Town FC
21:00 B36 Torshavn - FCI Levadia Tallinn
21:45 Motherwell FC - Glentoran FC
21:45 NK Maribor - Coleraine FC