Avrupa Ligi'nde Görkem Sağlam fırtınası

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında dün akşam Hollanda ekibi Willem, deplasmanda Lüksemburg temsilcisi Progres Niederkorn'i 5-0'lık skorla mağlup etti. Willem'in Türk oyuncusu Görkem Sağlam mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

17 Eylül 2020 Perşembe - 13:26
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UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında dün akşam Hollanda ekibi Willem, deplasmanda Lüksemburg temsilcisi Progres Niederkorn'i 5-0'lık skorla mağlup etti. Willem'in Türk oyuncusu Görkem Sağlam mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamladı.
 
Maçın 29'uncu dakikasında takımının 2'nci golünü kaydeden Sağlam, 46'ncı dakika da Nunnely ve 65'inci dakikada da Ndayishimiye'nin gollerinde asist yaparak yıldızlaştı. Maçın oyuncusu seçilen Sağlam, gösterdiği performansla göz doldurdu.
 
 

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Etiketler: UEFA Avrupa Ligi Willem Görkem Sağlam
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