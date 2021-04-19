Avrupa Ligi'ne sert tepki! 'Zenginler zenginleşsin diğerleri ölsün diyorlar'

Manchester United'ın efsane futbolcularından Rio Ferdinand, Alex Ferguson, Gary Neville gibi isimler Avrupa Süper Ligi oluşumuna sert tepki gösterdiler.

19 Nisan 2021 Pazartesi - 11:09
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu! Aboubakar... EURO 2020 öncesi inanılmaz gelişme! Merih, Ozan ve Hakan'a şok Bünyamin Gezer'den flaş Cüneyt Çakır iddiası Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği! Ve beklenen oldu! Tottenham Mourinho'nun işine son verdi

UEFA Yönetim Kurulu, 'acil' koduyla İsviçre'nin Montreux şehrinde bir araya geliyor.
 
UEFA, FIFA, Premier Lig ve Serie A yönetimleri, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklayan 12 kulüp hakkında karar alacak. Futbolun zirve yönetim kurulları, 12 kulübün Şampiyonlar Ligi'nden, UEFA Avrupa Ligi'nden ve yerel liglerden men kararını görüşecek.
 
UEFA, 12 kulüp içerisinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde devam eden kulüpler olduğu için olası 'askıya alma' düşüncesini de oylayacak. Yönetim toplantısıyla ilgili gün içerisinde açıklama yapılacak.
 
12 KULÜP DE HAREKETE GEÇTİ
 
Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 kulüp, yerel liglerde mücadele etmeye devam etmek istiyor. Kulüpler, bu nedenle verilmesi muhtemel cezalar için hukuki tedbirleri almak için harekete geçti.


Manchester United efsanelerinden olan ve son dönemde İngiltere'nin en saygın yorumcularından biri haline gelen Gary Neville, Avrupa Süper Ligi projesine şiddetle karşı çıktığını açıkladı ve sert tedbirlerin gelmesini istedi.
 
İşte Gary Neville'ın programdaki yorumları:
 
"Kahrolsun! Ben bir Manchester United taraftarıyım. Kendimi 40 senedir böyle tanımlıyorum. Ancak, iğreniyorum! En çok da Manchester United ve Liverpool'dan iğreniyorum. Liverpool, sözüm ona 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diye şarkı söylüyor. Halkın kulübü, taraftarın kulübü öyle mi? Manchester United, 100 yıldan fazla bir süre önce işçilerin kurduğu bir kulüptü. Artık öyle mi? Düşemeyecekleri bir yarışmaya mı katılıyorlar? Tamamen rezalet! Tamamen utanç verici! Bu ülkede gücü bu kulüplerden acilen geri almalıyız. Üstelik bu kulüplerden biri de benim kulübüm."
 
"SAHİPLERİNİN FUTBOLLA İLGİSİ YOK"
 
"Bu tamamen aç gözlülük! Bunların hepsi sahtekar. Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City'nin sahiplerinin bu ülkede futbolla hiçbir ilgisi yok. Manchester United, Arsenal ve Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde bile değil. Orada olmaya hakları var mı? Şaka gibi bir durum. Şimdi bu kulüplerin güce sahip olmasını engellemek için bağımsız düzenleyicilere, kural koyuculara sahip olma zamanı geldi. Artık yeter!"
 
"TARAFTARLARIN KULÜPLERİNİ KORUYUN!"
 
"Bunların tek bir duygusu var, aç gözlülük. Bunlar sahtekar, düzenbaz, üç kağıtçı! Bu kulüplerin sahipleri, Liverpool'un sahibi, Chelsea'nin sahibi, Manchester United'ın City'nin sahipleri, futbol için hiçbir şey yapmamış adamlar. 100 yıldan fazla tarihe sahip olan ve bu ülkenin gerçeği olan kulüplerle yaşayan ve nefes alan insanlar var. Taraftarların kulüplerinin korunması lazım. Bu paraları taraftarlar kazandırıyor. Futbolda paraya karşı değilim ama bunun da bir prensipleri olmalı."
 
"BUNLARI DAMGALAYIN! KÜME DÜŞÜRÜN"
 
"Buna katılan İngiliz kulüplerine puan silme cezaları verilmeli. Şampiyonlukları ellerinden alınmalı. Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüpleri damgalayacaksın. Tüm puanlarını sileceksin ve ligden düşüreceksin. Acımasızca cezalandıracaksın. Futbolla zerre alakası olmayan sahipleri de birkaç hafta saklanacaklar ve sonra hiçbir ilgilerinin olmadığını söyleyecekler. Böyle bir pandeminin ortasında, ekonomik kriz zirvedeyken ve her şey pamuk ipliğine bağlıyken böyle açgözlü olmalarını anlayamıyorum. Şaka gibiler. Zoom'da mı görüşüyorlarmış? Şaka gibi!
 
Alt liglerdeki birçok kulüp, pandemi döneminde sadece hayatta kalabilmek için mücadele ediyor. Projeye katılan kulüpler, hayatta kalma mücadelesi verenlere de saldırıyor."
 
"BUNLAR KÜÇÜK KULÜP KAFASI"
 
"Manchester United, 8-10 senedir küçük kulüp kafasıyla yönetiliyor. Bunların adı büyük kulüp. Zihinleri küçük. Arsenal de küçük bir kulüp. Büyük kulüp olmak sadece taraftar kitlenizle ölçülmez. Mentaliteniz böyledir. Bayern Münih, her zaman büyük bir kulüp olmuştur. Manchester United ve Liverpool ise bu kararlarıyla büyük değillerdir."


Manchester United'ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson, aralarında kendi kulübünün de olduğu 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'ni kurması üzerine açıklamalarda bulnundu.
 
Alex Ferguson, "Süper Lig'den bahsetmek, 70 yıllık Avrupa kulüp futbolundan uzaklaşmak demek." yorumunu yaptı.
 
Ferguson, "Hem 60'lı yıllarda bir şehir takımı olan Dundermline ile bir oyuncu olarak, hem Aberdeen'de Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan bir teknik direktör olarak Avrupa'da mücadele etmek Everest'e tırmanmak gibiydi. Örneğin, Everton kulübü Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için 500 milyon sterlinlik bir stadyum yapıyor. Futbolseverler, Avrupa futbolunu bu haliyle çok sevdi." dedi.
 
Efsanevi İskoç menajer, "Manchester United kariyerim boyunca en özel anlarım, oynadığımız 4 Şampiyonlar Ligi finaliydi. Manchester United, bu projenin içine dahil olmamalı. Bu sürecin bir parçası değilim. Ne düşündüklerini bilmiyorum." dedi.
 
Manchester United, Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu kulübü arasında yer aldı. Ayrıca, Manchester United'ın sahibi Glazer ailesinden Joel Glazer da Avrupa Süper Ligi başkan yardımcılığı görevine getirildi.


Manchester United'ın efsane stoperlerinden ve İngiliz TV'si BT Sport'un yorumcusu Rio Ferdinand, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.
 
İşte Rio Ferdinand'ın yorumları:
 
"Bu ayrılıkçı 12 kulüp, futbola savaş açmış durumda. Utanç vericiler. Bu kodamanlar, kapalı bir dükkan kurmak ve her şeyi tamamen para üstüne kurmak istiyor. Zenginler zenginleşecek ama diğerleri ölecek öyle mi!
 
Tarih için, futbol piramidinin farklı bölümündeki futbolcular, antrenörler, seyirciler için hiçbir düşünceleri yok! Utanç vericiler. İnanamıyorum bunu yapabildiklerine. Dünyanın dört bir yanında pandemiyle savaşırken bunu yapmaya nasıl cesaret edebildiler!"
 
"ZENGİN ODALARINDA KARAR ALIYORLAR"
 
"Sokaklarda futbol için mücadele eden insanlar var. Dünyanın her yerinde kendi kulübü için mücadele eden futbolseverler var. Onlarsa zengin odalarında oturuyorlar, konuşuyorlar ve sahip oldukları bu küçük fikir hakkında karar alıyorlar."
 
"BUNLARIN DERDİ FUTBOL DEĞİL PARA"
 
"Avrupa Süper Ligi utanç verici bir fikir. Rekabete ve futbolun sahip olduğu tüm değerlere karşıdır. Düşme, yükselme, kazandığın için ödüllendirilmek, kaybettiğin için cezalandırılmak... Bunlar sevdiğimiz oyunun değerine katkı sunan değerlerdir. Bu insanların futbol hakkında zerre fikirleri yok. Sadece ticari bir iş yapmaya çalışıyorlar, hepsi bu. Futbol dünyasındaki diğer kulüpler için hiçbir düşünceleri yok."
 
"TÜM FUTBOL DÜNYASINA ZARAR VERECEKLER"
 
"Bu oyunu seven, destekleyen ve bugün olduğu hale getiren insanlar olmadan futbol hiçbir şeydir, futbolcular hiçbir şeydir, kulüpler hiçbir şeydir. Onlar olmadan bu oyun aynı oyun olmaz. Avrupa Süper Ligi, tüm futbol dünyasına çok büyük zararlar verecek."


İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varmasına Almanya'dan tepki geldi.
 
Almanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Rainer Koch, yaptığı açıklamada, yalnızca kendi ekonomik çıkarlarıyla ilgilenen bir kaç kulüpten oluşan Avrupa Süper Ligi'nin, toplumun her zamankinden daha çok dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde diğer tüm kulüpler, ligler ve federasyonlar için yıkıcı olacağını belirtti.
 
Koch, "Yeter artık. Ben yüzde 100 UEFA'nın tutumunu destekliyorum. Çok uzun süre Avrupa'nın birkaç büyük kulübünün faaliyetleri izlendi." ifadesini kullandı.
 
Futbolun açık olan sportif yarışa dayandığını söyleyen Koch, "Bunu kabul etmeyenler, taraftarları, oyuncuları ve takımları ile dünya futbol evinin her katından çıkmak zorunda kalır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Oluşumda Alman kulübün yer almamasına işaret eden Koch, hiçbir Alman kulübünün bundan sonra da katılmamasından mutluluk duyacağını kaydetti.
 
DFB'nin internet sayfasından yapılan açıklamada da, "Avrupa Süper Ligi" konseptine karşı olunduğu belirtilerek, "Her kulüp, dayanışmaya dayalı futbolun bir parçası olarak kalmak isteyip istemediğine veya UEFA ve ulusal futbol federasyonları dışında sadece bencilce kendi çıkarlarını gözetmek isteyip istemediğine karar vermek zorunda kalacak." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, DFB'nin, UEFA ile İngiltere, İtalya ve İspanya ulusal federasyonlar tarafından yapılan ortak açıklamanın arkasında olduğu kaydedildi.
 
Almanya Futbol Kulüpleri Birliği (DFL) Başkanı Christian Seibert de, İngiltere, İtalya ve İspanya'daki birkaç kulübün ekonomik çıkarları, Avrupa futbolunun yerleşik yapısının kaldırılmasıyla sonuçlanmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle Avrupa profesyonel futbolunun temeli olan ulusal liglere bu şekilde onarılamaz bir zarar verilmesi sorumsuzluk olur."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: avrupa süper ligi ferguson rio ferdinand ceferin Gary Neville
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Avrupa Süper Ligi'nde Galatasaray sürprizi! The Sun resmen duyurdu Avrupa Süper Ligi'nde Galatasaray sürprizi! The Sun resmen duyurdu
Süper Lig'de şampiyon değil ama kümeye düşen takımlar belli oldu! İşte puan durumuSüper Lig'de şampiyon değil ama kümeye düşen takımlar belli oldu! İşte puan durumu Avrupa Süper Ligi depreminden sonra Ünal Aysal ve Aziz Yıldırım fırtınasıAvrupa Süper Ligi depreminden sonra Ünal Aysal ve Aziz Yıldırım fırtınası İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası Afsha! 20 maçta 3 gol 7 asistİşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası Afsha! 20 maçta 3 gol 7 asist
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.