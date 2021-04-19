Avrupa Ligi'ne sert tepki! 'Zenginler zenginleşsin diğerleri ölsün diyorlar'

Alex Ferguson, "Süper Lig'den bahsetmek, 70 yıllık Avrupa kulüp futbolundan uzaklaşmak demek." yorumunu yaptı.

Efsanevi İskoç menajer, "Manchester United kariyerim boyunca en özel anlarım, oynadığımız 4 Şampiyonlar Ligi finaliydi. Manchester United, bu projenin içine dahil olmamalı. Bu sürecin bir parçası değilim. Ne düşündüklerini bilmiyorum." dedi.

Manchester United'ın efsane stoperlerinden ve İngiliz TV'si BT Sport'un yorumcusu Rio Ferdinand, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

İşte Rio Ferdinand'ın yorumları:

"Bu ayrılıkçı 12 kulüp, futbola savaş açmış durumda. Utanç vericiler. Bu kodamanlar, kapalı bir dükkan kurmak ve her şeyi tamamen para üstüne kurmak istiyor. Zenginler zenginleşecek ama diğerleri ölecek öyle mi!

Tarih için, futbol piramidinin farklı bölümündeki futbolcular, antrenörler, seyirciler için hiçbir düşünceleri yok! Utanç vericiler. İnanamıyorum bunu yapabildiklerine. Dünyanın dört bir yanında pandemiyle savaşırken bunu yapmaya nasıl cesaret edebildiler!"

"ZENGİN ODALARINDA KARAR ALIYORLAR"

"Sokaklarda futbol için mücadele eden insanlar var. Dünyanın her yerinde kendi kulübü için mücadele eden futbolseverler var. Onlarsa zengin odalarında oturuyorlar, konuşuyorlar ve sahip oldukları bu küçük fikir hakkında karar alıyorlar."

"BUNLARIN DERDİ FUTBOL DEĞİL PARA"

"Avrupa Süper Ligi utanç verici bir fikir. Rekabete ve futbolun sahip olduğu tüm değerlere karşıdır. Düşme, yükselme, kazandığın için ödüllendirilmek, kaybettiğin için cezalandırılmak... Bunlar sevdiğimiz oyunun değerine katkı sunan değerlerdir. Bu insanların futbol hakkında zerre fikirleri yok. Sadece ticari bir iş yapmaya çalışıyorlar, hepsi bu. Futbol dünyasındaki diğer kulüpler için hiçbir düşünceleri yok."

"TÜM FUTBOL DÜNYASINA ZARAR VERECEKLER"







İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varmasına Almanya 'dan tepki geldi. Almanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Rainer Koch, yaptığı açıklamada, yalnızca kendi ekonomik çıkarlarıyla ilgilenen bir kaç kulüpten oluşan Avrupa Süper Ligi'nin, toplumun her zamankinden daha çok dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde diğer tüm kulüpler, ligler ve federasyonlar için yıkıcı olacağını belirtti. Koch, "Yeter artık. Ben yüzde 100 UEFA'nın tutumunu destekliyorum. Çok uzun süre Avrupa'nın birkaç büyük kulübünün faaliyetleri izlendi." ifadesini kullandı. Futbolun açık olan sportif yarışa dayandığını söyleyen Koch, "Bunu kabul etmeyenler, taraftarları, oyuncuları ve takımları ile dünya futbol evinin her katından çıkmak zorunda kalır." değerlendirmesinde bulundu. Oluşumda Alman kulübün yer almamasına işaret eden Koch, hiçbir Alman kulübünün bundan sonra da katılmamasından mutluluk duyacağını kaydetti. DFB'nin internet sayfasından yapılan açıklamada da, "Avrupa Süper Ligi" konseptine karşı olunduğu belirtilerek, "Her kulüp, dayanışmaya dayalı futbolun bir parçası olarak kalmak isteyip istemediğine veya UEFA ve ulusal futbol federasyonları dışında sadece bencilce kendi çıkarlarını gözetmek isteyip istemediğine karar vermek zorunda kalacak." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, DFB'nin, UEFA ile İngiltere, İtalya ve İspanya ulusal federasyonlar tarafından yapılan ortak açıklamanın arkasında olduğu kaydedildi.



Almanya Futbol Kulüpleri Birliği (DFL) Başkanı Christian Seibert de, İngiltere, İtalya ve İspanya'daki birkaç kulübün ekonomik çıkarları, Avrupa futbolunun yerleşik yapısının kaldırılmasıyla sonuçlanmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle Avrupa profesyonel futbolunun temeli olan ulusal liglere bu şekilde onarılamaz bir zarar verilmesi sorumsuzluk olur." "Bu oyunu seven, destekleyen ve bugün olduğu hale getiren insanlar olmadan futbol hiçbir şeydir, futbolcular hiçbir şeydir, kulüpler hiçbir şeydir. Onlar olmadan bu oyun aynı oyun olmaz. Avrupa Süper Ligi, tüm futbol dünyasına çok büyük zararlar verecek."

Manchester United, Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu kulübü arasında yer aldı. Ayrıca, Manchester United'ın sahibi Glazer ailesinden Joel Glazer da Avrupa Süper Ligi başkan yardımcılığı görevine getirildi.